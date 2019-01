“Was that the right deal or was that just fantasy?” Gollum-acteur Andy Serkis haalt zijn Theresa May-imitatie nog eens boven TK

17 januari 2019

21u33 0 Celebrities Hij deed het al een keertje in december, maar Andy Serkis weet van geen ophouden. De acteur, die vooral bekend is als Gollum uit ‘The Lord Of The Rings’, heeft een nieuwe parodie op Theresa May gemaakt. Dit keer op de tonen van ‘Bohemian Raphsody’.

Serkis, die vindt dat zijn land in de EU zou moeten blijven, laat geen moment voorbijgaan om Theresa May op de korrel te nemen. Nu haar brexitdeal genadeloos werd weggestemd en de toekomst er erg onzeker uitziet, haalt hij zijn Gollum/May-imitatie nog eens boven. Hij schreef een nieuwe tekst op de tonen van monsterhit ‘Bohemian Raphsody’, die duidelijk uithaalt naar de Britse premier. ‘Was this the right deal? Or was this just fantasy’ en ‘Open your eyes and see’: de zinnen spreken boekdelen.

Wij kunnen alvast niet wachten op zijn volgende sketch. Speelde Gollum immers niet mee in een trilogie?