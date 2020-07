“Wanneer ik wou scheiden? Toen er uitwerpselen in ons bed lagen”: Johnny Depp spaart ex Amber Heard niet bij start tabloidproces BDB

07 juli 2020

21u12

Bron: Page Six/BELGA 22 Celebrities Johnny Depp (57) heeft dinsdag op de eerste dag van z’n rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun verklaard dat hij geen problemen heeft met woedebeheersing. De acteur klaagt de krant aan, nadat hij in een artikel bestempeld werd als “vrouwenmishandelaar”. Depp onthulde tijdens de zitting ook dat hij van z’n ex Amber Heard (34) wou scheiden, nadat hij uitwerpselen had gevonden in hun bed.



Dat laatste incident deed zich volgens Depp voor na een feest voor de 30ste verjaardag van Heard in mei 2016, na een stormachtige ruzie tussen het koppel. “De volgende ochtend ontdekte ik dat Amber (of één van haar vrienden) haar behoefte had gedaan in het bed", vertelde Depp in een verklaring. “Ze heeft nadien aan de manager van het appartementsgebouw onthuld dat het om een onschuldige grap ging. Ze gaf zo dus meteen haar schuld toe, ook al zei ze eerder dat het om uitwerpselen van de honden ging. Op dat moment wist ik zeker dat ik wou scheiden.”

Geen woedeprobleem

Daarnaast vertelde Depp dat hij inderdaad gewelddadig kon zijn en “elke drug heeft genomen die er bestaat”, maar dat hij nog nooit in z'n leven een vrouw fysiek pijn heeft gedaan. Zoals hij eerder al verklaarde zei de acteur opnieuw dat Heard degene was die overging tot fysiek geweld . “Ik ben soms boos om m’n destructief gedrag, maar dat wil niet zeggen dat ik een probleem heb om m'n woede te beheersen. Ik lach ook, maar ik heb geen lachprobleem”, zei hij volgens Sky News.

Depp vertelde tijdens het getuigenverhoor ook een lastige jeugd te hebben gehad door zijn bekendheid en het feit dat hij niet met zijn roem kon omgaan. “Zelfs als ik mijn eigen naam uitsprak, klonk hij mij vreemd in de oren”, stelde de acteur.

(Lees verder onder de foto.)

De rechtbank bekeek ook opnames die Heard had gemaakt met haar mobiele telefoon tijdens het huwelijk. Hierop was te zien hoe Depp met keukendeuren smeet en zichzelf bruusk een glas wijn inschonk. “Ik was erg erg van streek”, aldus Depp. Heard stelde dat de acteur tijdens dit soort ruzies “het monster” werd. Depp antwoordde dat hij alleen een monster werd, als zij tegen elkaar schreeuwden en hij zich daartoe genoodzaakt zag. “Ik was geen Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Ik sloeg tegen een deur, niet tegen haar.”

Verwacht wordt dat de zaak zo’n drie weken in beslag gaat nemen. Wellicht zullen ook twee andere ex-echtgenotes van Depp, Vanessa Paradis en Winona Ryder getuigen via een videoverbinding. Zij zijn opgeroepen door de acteur. Paradis heeft al eerder verklaard dat Depp een liefdevolle, en zorgzame echtgenoot en vader was.

De volledige voorgeschiedenis van de rechtszaak en de tumultueuze relatie tussen Depp en Heard kan je hier lezen.