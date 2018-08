"Waar onze eerste kus was? Ergens in de auto": Cindy Sommers klapt uit de biecht Redactie

26 augustus 2018

13u56 0

Een flirt met haar lievelingszanger, meer was het niet. Zij was een meisje van 21, hij een vedette van 45, en ze dacht zelf dat het nooit zou blijven duren. Maar 21 jaar later is Cindy De Meyer nog altijd samen met Willy Sommers, de onverwachte held van Pukkelpop.

Lees hier het volledige interview.