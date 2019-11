“Vrouw Richard Gere negen maanden na geboorte zoon weer zwanger" SDE

04 november 2019

18u57

Bron: ANP 0 Celebrities Richard Gere (70) en zijn vrouw Alejandra Silva (36) zijn negen maanden na de geboorte van hun zoon alweer in verwachting. Ingewijden zeggen in het Spaanse blad HOLA! dat de activiste inmiddels drie maanden zwanger is.

Voor de 70-jarige acteur en de 36-jarige Spaanse activiste is het hun tweede kind samen. Zoon Alexander werd in februari geboren. Het paar trouwde begin april 2018. Het is het derde huwelijk voor de Amerikaanse acteur, die eerder getrouwd was met model Cindy Crawford en actrice Carey Lowell. Met Carey kreeg hij een zoon, de nu negentienjarige Homer. Alejandra kreeg met haar ex-man zes jaar geleden ook een zoon.