“Vrienden vrezen opnieuw voor welzijn van Demi Lovato” TK

01 maart 2019

08u48

Bron: ANP 0 Celebrities Nu Demi Lovato weer op zichzelf woont, nemen de zorgen rond haar meteen toe. Volgens bronnen zou de zangeres weer een aantal dierbaren uit haar leven verbannen hebben, meldt Radar Online.

"Het is weer net zoals in de periode waarin ze bijna bezweek aan een overdosis drugs. Toen ontsloeg ze iedereen die dicht bij haar stond en dat patroon lijkt ze nu weer te volgen. Dat baart goede vrienden van Demi zorgen," aldus een insider.

Lovato zou sinds haar ziekenhuisopname in juli geen drank en drugs meer tot zich genomen hebben en vertoonde zich de afgelopen maanden met mondjesmaat in het openbaar. Hoewel ze op de goede weg leek te zijn, zijn haar vrienden nu toch weer bang dat haar gezondheid in het gedrang komt door haar gedrag.