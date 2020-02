“Voor mijn kinderen blijf ik nuchter”: Ben Affleck openhartig over alcoholverslaving SDE

20 februari 2020

21u10

In een interview met 'Good Morning America' heeft Ben Affleck (47) wat meer vertelt over zijn alcoholverslaving. Het zit in de familie, geeft hij toe, al hoopt hij het beter te doen voor zijn eigen kinderen.

“Ik zag mijn vader elke dag drinken”, herinnert Ben Affleck zich in ‘Good Morning America’. “Dat was gewoon mijn leven. Toen het erger werd, was dat heel erg pijnlijk. Ik zei altijd: ‘Dat zal ik nooit zijn. Ik ga zoiets nooit doen.’" Toch viel ook de acteur ten prooi aan een alcoholverslaving, al doet hij zijn best om die te overwinnen. Zo ging hij de afgelopen drie jaar al twee keer naar een ontwenningskliniek. “Ik wil echt niet dat mijn kinderen moeten boeten voor mijn zonden", zegt hij. “Of dat ze bang voor me zijn. Dat is een van de moeilijkste dingen wanneer je het kind van een alcoholist bent. Je denkt: ‘Wat als mijn vader dronken wordt? Wat als hij iets stom gaat doen? Wat als hij op TMZ (de roddelwebsite, red.) belandt?’”

Affleck zegt dat hij in 2001 voor het eerst nuchter probeerde te worden. “Ik was een paar jaar nuchter en toen dacht ik: ‘Weet je, ik wil gewoon als een normale mens drinken. Ik wil wijn drinken bij het eten.’" Dat ging zo'n acht jaar goed, maar zijn succes maakte het moeilijk om een balans te vinden. “Ik begon meer en meer te drinken en het was moeilijk om te accepteren dat dat betekende dat ik alcoholist was. Ik begon elke dag te drinken. Ik kwam thuis van het werk en ik dronk en dronk tot ik van mijn stokje ging in de zetel.”

Affleck probeert nu vooral om de best mogelijke vader te zijn. “Een scheiding is erg pijnlijk, net als alcoholisme. Wanneer je kind lijdt, dat is een niveau van pijn dat niet gemakkelijk vergeten wordt. Het wordt niet gemakkelijk vergeven of vergeten en dat is moeilijk. Je kunt niet vermijden dat je je kinderen pijn berokkent. Pijn maakt deel uit van het leven. Dat troost me een beetje. En ik doe mijn absolute best.” Hij besluit: “Ik moet op dit moment de man zijn die ik wil zijn. Er is geen ruimte meer voor mislukkingen.”