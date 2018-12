‘Viagra-ring’ van Playboy-icoon Hugh Hefner brengt 20.000 euro op Caspar Naber

03 december 2018

09u00

Bron: ANP 0 Celebrities De gouden ring met daarin de laatste viagrapil van Playboy-oprichter Hugh Hefner heeft op een tweedaagse veiling in Los Angeles omgerekend zo’n 20.000 euro opgebracht.

Het sieraad was onderdeel van een lot ‘intiemere’ spullen uit de erfenis van de vorig jaar overleden tijdschriftenuitgever (91), die dit weekend onder de hamer gingen. De ‘Viagra-ring’ van 14-karaat goud met onyx (mineraal) werd verkocht voor 22.400 dollar.



De vintage Underwood-typemachine waarop Hefner in 1953 de kopij tikte voor zijn eerste Playboy bracht met 162.500 dollar (zo’n 143.000 euro) het meeste op. Zijn persoonlijke exemplaar van dat eerste nummer met op de cover Marilyn Monroe verwisselde voor 31.250 dollar (ruim 27.000 euro) van eigenaar.

Het script van een aflevering van ‘Saturday Night Live’ die Hefner in 1977 presenteerde, werd voor omgerekend ruim 2.700 euro eigendom van de Amerikaanse acteur en komiek Jim Belushi.

Smokingjasje

Een rood satijnen smokingjasje - Hefners handelsmerk - leverde 41.600 dollar op (ruim 36.000 euro), de witte kapiteinspet van ‘Mister Playboy’ werd verkocht voor ruim 19.000 dollar (bijna 17.000 euro).

Verder betaalde iemand 22.400 dollar (ruim 19.000 euro) voor een brief van feministe Gloria Steinem aan Hefner. Zij ging undercover als ‘Playboy Bunny’ bij een nachtclub van Hefner en schreef daar een kritisch artikel over.

Stichting

De opbrengsten gaan volgens veilinghuis Julien's Auctions naar de Hugh M. Hefner Foundation, de stichting die de Playboy-oprichter in 1964 oprichtte om zich in te zetten voor burgerlijke vrijheden.

Het vermogen van Hugh Marston Hefner, geschat op 43 miljoen dollar, werd verdeeld onder zijn vier kinderen, de universiteit van Zuid-Californië en liefdadigheidsinstellingen. Hefners weduwe Crystal Haris (31) - zijn derde vrouw - erfde een huis (4,25 miljoen euro) en 2,5 miljoen van het fortuin van het Playboy-icoon.

Na de oprichting van Playboy werd Hefner een voorvechter van seksuele bevrijding en vrijheid van meningsuiting. “'Hef’, zoals vrienden en familie hem noemden, stond bekend om zijn hedonistische levensstijl met een schare vriendinnen, grote feesten en een keur aan beroemdheden in zijn legendarische Playboy Mansion.

De Playboy beleefde zijn beste tijd in de jaren zeventig. Het ‘erotische tijdschrift’ had toen 300 pagina’s en een oplage van bijna zeven miljoen exemplaren. De Nederlandstalige variant kwam in 1983 op de markt.