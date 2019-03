“Verloving in de maak voor Taylor Swift en Joe Alwyn” SD

14 maart 2019

12u51

Bron: US Weekly 0 Celebrities Taylor Swift (28) en haar vriend Joe Alwyn (27) zijn al twee jaar samen en zouden klaar zijn om een volgende stap in hun relatie te zetten. Een huwelijksaanzoek is dus in de maak. Dat schrijft Us Weekly.

Ze heeft in het verleden een paar vriendjes versleten - en een hoop nummers over het bijkomende liefdesverdriet geschreven - maar nu lijkt het erop dat zangeres Taylor Swift toch de ware gevonden heeft. Al twee jaar is de Amerikaanse samen met de Britse acteur Joe Alwyn, die onlangs nog te zien was in ‘The Favourite’, en de relatie is serieuzer dan ooit. Een bron vertelt aan Us Weekly dat de twee dan ook klaar zijn om de volgende stap te zetten. “Joe wil met haar trouwen, en zij met hem. Hij wacht gewoon op het perfecte moment om haar een aanzoek te doen. Hij wil dat het onvergetelijk en extreem speciaal wordt.” De ‘Shake It Off’-zangeres kan niet wachten tot het zover is, vertelt de bron. “Hij is haar droomman. Taylor zal in de wolken zijn.” Naar verluidt zijn de twee zo serieus over trouwen, dat ze al naar verlovingsringen zijn gaan kijken. En Swift weet goed wat ze wil: “Ze wil iets elegant en eenvoudig.”

Ook de vrienden van Taylor Swift kunnen niet wachten tot de verloving een feit is. Er worden blijkbaar zelfs weddenschappen afgesloten over wanneer dat gaat gebeuren. Zo vertelt de bron: “De vrienden van Taylor praten allemaal over een aanzoek en over hoe ze echt met Joe wil trouwen. Hij is echt haar droomman.”