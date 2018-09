'Veep'-actrice Julia Louis-Dreyfus in de bres voor kankerpatiënten na eigen strijd tegen borstkanker MVO

05 september 2018

06u40

Bron: ANP 0 Celebrities Julia Louis-Dreyfus probeert niet te veel terug te kijken op het afgelopen jaar, waarin ze werd getroffen door borstkanker. Wel wil de 'Veep'-actrice zich inzetten voor lotgenoten.

"Ik kijk altijd vooruit, dat is hoe het werkt bij mij. Ik sluit een periode af en ben dan klaar voor het volgende", vertelt ze in een interview met InStyle Magazine. Wel heeft haar ziekte haar veranderd, alhoewel Julia niet precies onder woorden kan brengen hoe. "Ik voel me anders, maar kan nog steeds niet definiëren wat het verschil is. Ik ben natuurlijk dankbaar, maar het is meer dan dat. Het is groter."

De actrice is komende maand ambassadeur van Key to the Cure, een jaarlijks initiatief van warenhuis Sixth Avenue, waarin geld wordt ingezameld voor bestrijding en behandeling van vormen van kanker die vooral vrouwen treffen. Ze heeft onder meer een T-shirt ontworpen waarvan de opbrengst gaat naar stichting AiRS, die borstreconstructies betaalt voor patiënten die zich dat niet kunnen veroorloven.

"Er zijn heel veel vrouwen die besluiten geen reconstructie te laten doen, en dat is prima", aldus Julia. "Maar als je het wel wil, maar niet kan betalen, dat is hartverscheurend."