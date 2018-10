'Vechtscheiding' Boris Becker en vrouw Lilly loopt uit de hand: “Ze trilt van angst” TDS

25 oktober 2018

11u23

Bron: Bunte 0 Celebrities Er lijkt weer een nieuw hoofdstuk aan te breken in de lange, bittere vechtscheiding van Boris Becker en zijn Nederlandse vrouw Lilly. De oud-tennisser heeft Lilly immers gedwongen een drugstest af te leggen. Boris hoopt zo in de rechtbank haar rol als moeder in vraag te stellen.

De scheiding tussen Becker en Lilly is uitgedraaid in een ware oorlog. De zaak wordt in december uitgesproken voor de rechtbank, en dus zet vooral Boris alles op alles om uiteindelijk aan het langste eind te trekken. In samenspraak met zijn advocaten is de ex-tenniser erin geslaagd om Lilly te dwingen een drugstest af te laten nemen in het ziekenhuis. Lilly moest er enkele haren en monsters van urine en bloed afstaan. Weigeren was geen optie. Met de test hoopt Boris de rechter ervan te overtuigen dat Lilly geen geschikte moeder is voor hun zoon Amadeus, zodat hij de voogdij kan opeisen.

De resultaten van de drugstest zijn nog niet bekend. Volgens het Duitse blad Bunte heeft Lilly het echter benauwd gekregen en “trilt zij van de angst”. Omdat de test positief zal zijn? De uitspraak in december, wanneer de twee verschijnen voor de familierechter in Londen, zal het uitwijzen.

Ook Boris in het ziekenhuis

Ook Boris lag de afgelopen week trouwens in het hospitaal, al was dat voor een andere reden. Hij moest zich in het hospitaal van München immers laten opereren aan zijn linkermeniscus. Omdat de pijn te hevig was bleef hij enkele dagen in het ziekenhuis. Gisteren zou hij dan toch op krukken naar huis zijn gegaan.