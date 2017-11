"Tyrese Gibson compleet ontspoord" MVO

Het ziet er niet goed uit voor Tyrese Gibson (38). De 'Fast & The Furious'-acteur is momenteel verwikkeld in een vechtscheiding met zijn ex-vrouw Norma Mitchell en die heeft geen goed woord over voor de vader van haar dochter Shayla.

Volgens haar is Tyrese "ontspoord" en maakt hij een instabiele, inconsequente en grillige indruk. Norma meent dat hij door zijn huidige gemoedstoestand geen goede vader voor Shayla kan zijn. De vrouw eist dan ook volledige voogdij en gooit alles in de strijd om haar ex bij hun dochter weg te houden.

Gibson heeft zich volgens zijn ex-vrouw schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. Eerder liet ze zich ontvallen dat haar kind "niet meer kon zitten door de pijn die ze ervaarde". Tyrese heeft deze beschuldigingen altijd ontkend en postte ten einde raad twee video's op zijn sociale media accounts, waarin hij zeer emotioneel werd. Huilend vertelde hij dat hij zijn dochter al twee maanden niet meer heeft gezien.

Volgens de advocaat van de acteur "vroeg Shayla er zelf om." Hiermee doelde hij op de 'billenkoek' die Gibson zijn dochter gaf, nadat ze brutaal was geweest. "Dat is wat ouders doen, hun kind discipline bijbrengen."