“Twittermedewerkers misbruikten systeem om locatie van Beyoncé te bekijken” Redactie

28 juli 2020

12u09

Dat laten enkele voormalige medewerkers van het bedrijf weten aan Bloomberg. Enkele ingehuurde krachten zouden de klantendienstsystemen misbruikt hebben om de locatie van beroemdheden, waaronder Beyoncé, te achterhalen. Twee weken geleden werden diverse grote accounts al overgenomen door oplichters van cryptovaluta. Ook toen wisten de hackers toegang te krijgen tot interne systemen.

Bloomberg sprak met vier ex-medewerkers en zes ingewijden van Twitter. Zij vertelden over de toezichtproblemen die het bedrijf zou hebben met de medewerkers die toegang hebben tot gebruikersaccounts. Er zouden maar liefst 1.500 werknemers zijn die gebruikersaccounts kunnen resetten, zien wie onrechtmatig toegang heeft gekregen tot een account en kunnen reageren op content die de gebruiksvoorwaarden schendt.

De persoonlijke data die ze te zien krijgen, zou beperkt zijn, maar ze hebben wel toegang tot ip-adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze data kan volgens de medewerkers dienen als startpunt voor wie een account wil volgen of hacken. Zo zouden er in 2017 en 2018 enkele beroemdheden, waaronder Beyoncé, gestalkt zijn door ingehuurde krachten die toegang wisten te krijgen tot hun accounts.

Volgens de Bloomberg-bronnen werd de top van Twitter, inclusief CEO Jack Dorsey, sinds 2015 al meermaals ingelicht over de toezichtproblemen. Het Twitter-management wil volgens de bronnen echter liever consumentenproducten en -functies verbeteren om zo meer te kunnen verdienen, in plaats van de controlemogelijkheden te verbeteren. Ingehuurde krachten zouden ondanks de huidige toezichtsystemen alsnog details over ‘voormalige partners, politici, favoriete merken en beroemdheden’ kunnen volgen, claimen de ex-medewerkers. In een reactie zegt Twitter zich echter niet te kunnen vinden in de claims van de Bloomberg-bronnen. Twitter zou ‘continu werken aan het verbeteren van de beveiligingstools om mogelijke problemen altijd voor te kunnen zijn’.