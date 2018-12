‘Twilight’-ster Kristen Stewart heeft een nieuwe relatie KD

24 december 2018

16u11

Bron: US Weekly 0 Celebrities ‘Twilight’-actrice Kristen Stewart (28) heeft een nieuwe relatie. Dat schrijft US Weekly. Haar relatie met Stella Maxwell (28) is volgens het blad voorbij.

Kristen werd een paar dagen geleden gespot met haar styliste Sara Dinkin. Ze lieten samen hun honden uit en dronken een smoothie. Niet veel later liepen ze arm in arm over straat, wat fans doet vermoeden dat ze een koppel zijn.

Een bron liet US Weekly weten dat Kristen en Stella uit elkaar zijn gegroeid. “Ze zagen elkaar niet meer zo vaak en leefden heel verschillende levens.” De twee werden in oktober voor het laatst samen gespot in Amsterdam, maar de breuk werd nooit officieel bekendgemaakt.