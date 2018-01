'Tom Waes is altijd op vakantie'? Dan heb je zijn drukke dagschema nog niet gezien KDL

Tom Waes is momenteel druk bezig met de opnames van een nieuw seizoen van 'Reizen Waes'. Maar wie denkt dat Tom altijd op vakantie is en geniet van een luilekkerleventje, komt bedrogen uit.

Tom vertrok deze week en deelde meteen al een foto van zijn eerste trip op Instagram. Hij vertelde er meteen zijn dagindeling bij. En die is best indrukwekkend. "Dag 1 Reizen Waes. Opgestaan om 03.00 u 's nachts. Vliegtuig rond 06.00 u. Aankomst 09.00 u. Huurauto geladen en weg 10.30 u. Locatie nº1 12.30 u. Verplaatsing. Locatie nº2 17.30 u. Ah ja ... eten 21.00 u. Locatie nº3 23.30 u. Einde draaidag 04.00 u. Inchecken en slapen hotel 04.30 u. Wat een topploeg merci krijgers", schrijft hij bij de foto.

Europa

Tom zal deze keer niet naar het einde van de wereld reizen om de meest desolate of gevaarlijke plaatsen te bezoeken, maar binnen Europa blijven. Eerste bestemming is Spanje, jaarlijks goed voor 75 miljoen toeristen. Na Spanje staat Oekraïne op het lijstje, in het uiterste oosten van Europa. Een land dat sméékt om toeristen. Waes gaat kijken wat Oekraïne zoal te bieden heeft.