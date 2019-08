“Toen ik vijftien was, werd ik ontmaagd door Marilyn Monroe”: ‘The Godfather’-acteur doet opvallende bekentenis in memoires SDE

24 augustus 2019

11u15

Bron: The Sun 1 Celebrities Gianni Russo (75) mag dan misschien niet de meest bekende acteur zijn uit de ‘Godfather’-trilogie, toch heeft de man een bewogen leven achter de rug. Dat blijkt uit zijn memoires, die hij toepasselijk ‘Hollywood Godfather: My Life In The Mob And Movies’ noemde. Zo vertelt hij onder meer dat hij op zijn vijftiende ontmaagd werd door Marilyn Monroe en dat hij slechts elf jaar oud was toen hij zijn eerste moord pleegde.

Gianni Russo schrijft in zijn memoires hoe hij Marilyn Monroe leerde kennen in New York. Hij werkte in een kapsalon waar de beroemde filmster haar haren kwam laten doen. “Ze was erg vriendelijk”, schrijft hij in zijn memoires. “Na een paar bezoekjes kon ik haar als een normaal persoon zien - niet alleen als een filmster - zij het dan iemand met een fantastisch lichaam." Maar toen Russo plots uitgenodigd werd in het Waldorf Hotel, waar Marilyn verbleef, viel hij uit de lucht. “Ik dacht dat ze wilde uitgaan en iemand nodig had om haar te helpen met haar kapsel", klinkt het. Maar niets was minder waar. “Ze was in een witte handdoek gewikkeld en had een glas champagne in de hand.” En nadat de filmster hem ook een glas had aangeboden, liet ze haar handdoek vallen en nodigde ze hem uit om samen in bad te gaan.

Gentleman

Pikant detail: Russo was toen amper 15 jaar oud, terwijl Marilyn al 33 was. Toch ging hij in op haar uitnodiging. “Mijn hart klopte in mijn keel", schrijft hij. “Zoals een idioot bedekte ik mijn ogen, waardoor ze moest lachen. Ik kleedde me uit, hopende dat ik niet over mijn broek zou struikelen, en stapte in het bad. Ik zal eerlijk zijn, ik had geen idee wat ik moest doen of wat ze verwachtte.” Hij vervolgt: “We bleven het hele weekend in bed, en kwamen er alleen uit wanneer dat echt nodig was. Ik vertelde aan niemand wat er gebeurd was. Niet alleen omdat ik een gentleman was, maar wie zou me geloven?” De twee bleven tot haar dood in 1962, drie jaar later, contact houden.

In The Sun gaat de 75-jarige acteur nog iets dieper in op zijn relatie met Marilyn. “Marlon Brando was mijn enige acteerleraar, Frank Sinatra mijn enige zangleraar en Marilyn Monroe maakte van mijn een man. Ze leerde me alles wat ik weet. Ik dacht dat ik de gelukkigste jongen ter wereld was, maar als het nu gebeurd zou zijn, denk ik dat ze gearresteerd zou worden. En mijn ouders hadden wellicht geprobeerd om er munt uit te slaan. Maar was ik toen overstuur? Nee. Ik had net seks gehad met de knapste filmster en sekssymbool van Amerika.”

Maffiabaas

Het is niet het enige opvallende verhaal uit de biografie van Russo. Zijn leven leest eigenlijk een beetje als de film waarmee hij beroemd werd: ‘The Godfather’. Zijn oudoom, Angelo, was een maffiabaas uit Sicilië die heel wat maffialeden naar de Verenigde Staten hielp verschepen. En toen Russo 13 was werd hij boodschappenjongen voor maffiabaas Frank Costello. “Ze noemden me ‘The Kid’”, schreef hij daarover. “Costello was echt zo’n gangster van de oude stempel, erg gerespecteerd. Hij zou model staan voor Don Corleone in het boek ‘The Godfather’.”

Toen hij elf was, doodde hij voor de eerste keer. Russo beschrijft hoe hij een ziekenhuismedewerker, Harold, neersteekt wanneer die hem seksueel wil misbruiken. “Ik voelde me niet schuldig, want het was zelfverdediging”, klinkt het. “Hij had al heel wat kinderen misbruikt in dat ziekenhuis.” Volgens Russo heeft het ziekenhuis de dood van Harold in de doofpot gestopt. “En op straat werd ik als een oorlogsheld behandeld omdat ik die kerel vermoord had”, schrijft hij trots.