"Tina Turner-musical wordt aangepast na de dood van haar zoon" KDL

11 juli 2018

10u56 0 Celebrities De musical over het leven van Tina Turner wordt aangepast na De musical over het leven van Tina Turner wordt aangepast na de zelfmoord van haar zoon begin deze maand. Dat meldt de website RadarOnline op basis van bronnen bij de productie.

"'Tina: The Musical' schrikt er niet voor terug om de grote tragedies in het leven van Tina te tonen", vertelt een bron. "De makers willen dus ook niet deze nieuwe droevige bladzijde in haar leven verdoezelen." Op korte termijn zou de musical, die nu op West End te zien is, enigszins worden aangepast. Mogelijk wordt er zelfs een nieuw lied aan de voorstelling toegevoegd over de zelfgekozen dood van Craig.

'Tina: The Musical', ging in februari in première in Londen en kreeg lyrische recensies.