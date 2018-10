"Tina Turner deed zelfmoordpoging in 1968" MVO

06 oktober 2018

11u16

Bron: ANP 0 Celebrities De Amerikaanse zangeres Tina Turner (78) deed, ten tijde van haar 'horrorhuwelijk' met Ike Turner in 1968, een poging om zichzelf van het leven te beroven met een overdosis aan slaappillen. Dat is te lezen in de biografie My Love Story, die later deze maand uitkomt en waar Radar Online een deel uit citeert.

Het huwelijk tussen de zangers Ike en Tina stond bol van incidenten waarin Tina meermalen door Ike mishandeld werd en hij haar met meerdere vrouwen bedroog. De ontrouw en het misbruik resulteerde in een overdosis van de zangeres op slaappillen in 1968. "Ik deed het met voorbedachten rade. Het voelde als iets wat ik moest doen. Direct na het eten nam ik de pillen, vijftig stuks, wat niet eenvoudig was. Ik heb een arts misleid met een verhaal over slaapproblemen om aan de pillen te komen," vertelt Tina over de poging.

Niet lang na het innemen van de pillen werd door medewerkers van de zangeres ontdekt dat er iets aan de hand was. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar haar maag werd leeggepompt. Toen ze wakker werd trof ze een woedende en scheldende Ike aan het ziekenhuisbed. In 1976 ging het stel uit elkaar.

Eerder dit jaar pleegde Craig Turner, de zoon van Tina op 59-jarige leeftijd zelfmoord in zijn huis in Los Angeles. Craig werkte in de makelaardij. Tina kreeg Craig op haar achttiende met saxofonist Raymond Hill. Toen ze vier jaar later met Ike Turner trouwde, adopteerde de zanger de kleuter.