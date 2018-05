'Timtation de eerste' wordt Tattoo Tim VOORMALIG TEMPTATION ISLAND-DEELNEMER OPENT SHOP Redactie

03 mei 2018

07u08 0 Celebrities Neen, niet die-met-z'n-ring uit de jongste Temptation Island, maar wel Tim De Pril (36). Hij stelde zijn relatie in 2002 op de proef, keerde later terug als verleider, maar zet nu voet neer in thuisbasis Dilbeek met een eigen tattooshop. Eentje waar hij internationale toppers aan het werk zal zetten.

Tim De Pril kreeg in 2002 nog de officieuze titel van 'Vlaanderens grootste casanova', in de nasleep van het tv-programma Temptation Island. Hij nam deel met zijn toenmalige vriendin, en keerde later nog eens terug als verleider. In een mum van tijd wist hij naam te maken in de Vlaamse showbizz, onder meer ook door zijn relatie met voormalig Miss België Ann Van Elsen.

Maar de laatste jaren bleef De Pril steeds verder weg van de schijnwerpers. En op zijn 36ste kiest hij voor een eigen zaak in de Verheydenstraat, in het centrum van zijn thuisgemeente Dilbeek. Die krijgt de naam High End Tattoos Brussels Dilbeek. "High End Tattoos werd twee jaar geleden opgericht, met een filiaal in Eindhoven", vertelt De Pril. "Ik ben zelf een liefhebber van tattoo's en ben vijf keer naar Nederland gereden om er eentje te laten plaatsen. Ze hebben daar overigens heel wat Belgische klanten. Daarom zag ik ook de noodzaak om een gelijkaardige tattooshop in België uit te bouwen. De stichter van High End Tattoos stond meteen achter het plan."

Het belooft geen ordinaire tattoozaak te worden. De Pril wil buitenlandse topartiesten telkens voor een beperkte periode naar Dilbeek halen. "Je vindt erg weinig van die toppers in België", legt hij uit. "Voorts is het ook erg moeilijk om bij die topartiesten een afspraak te reserveren. Daarom zullen elke maand verschillende artiesten hun intrek nemen in mijn zaak.Zij zullen vooral gespecialiseerd zijn in fotorealisme. Mensen die een portret op hun lichaam willen, kunnen hier met een gerust hart binnenkomen. Het niveau ligt ontzettend hoog, de tattoo's zien er levensecht uit. Dat is onze doelstelling."

Hoge kwaliteitseisen

Via de Facebookpagina van High End Tattoos Brussels Dilbeek kan je volgen welke artiest die maand in de zaak staat. "Soms bieden tatoeëerders zelf hun diensten aan", aldus De Pril. "Dan bekijken we eerst of ze aan onze kwaliteitseisen voldoen. Moet natuurlijk ook - ik heb al foto's gezien van mensen met een erg amateuristisch resultaat op hun lichaam... Je moet natuurlijk ook beseffen dat een tattoo voor het leven is. En dan zou het jammer zijn om veel geld uit te geven en er iets lelijks voor terug te krijgen."

Blijft natuurlijk nog de vraag: wat met die geplande werken in de Verheydenstraat, in het kader van de dorpskernvernieuwing? Die schrikken De Pril niet af. "Wij werken vooral via reservaties", legt hij uit. "We moeten het dus niet van toevallige passanten hebben. En net achter de kerk is er een ruime parking. Het centrum van Dilbeek is echt de ideale locatie voor een tattooshop: dicht bij Brussel, maar ver weg van alle verkeersellende."

Meer informatie op de Facebookpagina High End Tattoos Brussels Dilbeek, of via het nummer 0477/02.02.11.