'Timtation de Eerste' opent tattooshop Redactie

03 mei 2018

Te midden van het moddergevecht tussen Tim Wauters en Deborah Leemans zou een mens nog vergeten dat 'Temptation Island' vroeger al eens een 'Timtation' voortgebracht heeft. Tim De Pril deed mee aan de allereerste editie in 2002 - toen nog op VT4 - en heeft nu de deuren geopend van zijn tattooshop. In 'High End Tattoos Brussels' in Dilbeek zal hij elke maand internationale tattoo-artiesten ontvangen.

