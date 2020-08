‘Tiger King’-ster Carole Baskin reageert op ‘WAP’-videoclip van Cardi B: “Schadelijk beeld van tijgers en luipaarden” MVO

11 augustus 2020

Cardi en Meghan mogen dan een grote hit zijn op sociale media, maar dierenrechtenactivisten zijn niet onder de indruk. In de clip van ‘WAP’ dansen de twee dames naast verschillende exotische dieren, zoals slangen, luipaarden en tijgers. Ze dragen ook telkens bijpassende outfits in dierenprint. “De clip geeft een schandelijke boodschap mee aan de rest van de wereld”, aldus Baskin aan TMZ. “Ze tonen hoe tijgers en andere grote katten worden gehouden als huisdieren, en dat is niet oké.” Hoewel Baskin snapt dat de dieren - redelijk duidelijk - door middel van CGI (Computer Generated Content) in de video zijn geplakt, maakt dat het volgens haar niet minder erg. “Beïnvloedbare volgers zullen hetzelfde willen doen en zich ook een exotisch dier aanschaffen. En dat is nefast voor de toekomst van grote katten.”

Carole werd wereldberoemd dankzij de Netflix-documentaire ‘Tiger King', waarin ze aan bod kwam als de aartsrivale van Joe Exotic. Joe had een dierentuin vol tijgers, leeuwen en luipaarden, en hij maakte die beestjes het leven wel erg zuur.