‘Tiger King’-Joe Exotic moet twee weken in quarantaine in gevangenis TDS

03 april 2020

10u08

Bron: BBC 0 Celebrities De zevendelige docuserie ‘Tiger King’ heeft zich in twee weken ontpopt tot dé grote nieuwe kijkcijferhit van Netflix. In vrijwel alle landen ter wereld staat de reeks bovenaan de lijst met best bekeken programma’s van de streamingdienst. Vooral hoofdpersonage Joe Exotic spreekt tot de verbeelding, al heeft hij momenteel weinig reden tot vieren: volgens de echtgenoot van Joe Exotic zit hij door de coronacrisis momenteel in quarantaine in een Texaanse gevangenis.

De 57-jarige Joe Maldonado-Passage, zoals Joe Exotic echt heet, zit een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en zijn betrokkenheid bij een ingehuurde moord. Hij werd in quarantaine geplaatst toen twee andere gedetineerden in de gevangenis positief voor het virus hebben getest, zo zegt zijn man, Dillon Passage.

“We spreken normaal elke dag drie tot vijf keer met elkaar, maar sinds hij naar een nieuwe faciliteit werd overgebracht, zit hij in isolement door de uitbraak van Covid-19", zegt Dillon. “Ik moet hem nog spreken sinds hij is verhuisd.” Op de vraag of Joe Exotic in individuele quarantaine werd geplaatst, zegt zijn echtgenoot: “Voor zover ik weet wel, ja.”

Er zijn momenteel 226.374 bevestigde gevallen van Covid-19 in de Verenigde Staten. Joe Exotic werd onlangs overgeplaatst van de Grady County-gevangenis in Oklahoma naar het Federal Medical Center in Fort Worth, Texas. De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag aangekondigd dat al degenen die momenteel in federale instellingen zitten - ongeveer 146.000 gevangenen, inclusief Joe Exotic - de komende 14 dagen in quarantaine worden geplaatst om de uitbraak van het coronavirus tegen te gaan.

