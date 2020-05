'Tiger King’ Joe Exotic gaat Trump om presidentieel pardon vragen LOV

06 mei 2020

07u47

Bron: ANP 2 Celebrities De grote ster van de Netflixshow ‘Tiger King’, Joe Exotic, brengt vooralsnog 22 jaar achter tralies door, nadat hij volgens een rechter schuldig werd bevonden aan het plannen van een moord op zijn rivale Carole Baskin én het ombrengen van een aantal leeuwenwelpjes. Zijn juridische team is echter bezig Joe vrij te krijgen en richt zich daarvoor tot de Amerikaanse president Donald Trump. Dit meldt TMZ.



Volgens bronnen is Joe’s team bezig met het opstellen van een document dat naar Trump gestuurd moet worden om hem ervan te overtuigen dat hun cliënt onschuldig is. Om dit statement kracht bij te zetten werd er een bus bestickerd door ‘Team Tiger’, waarop de noodkreet stond: “President Trump, geef Joe Exotic een presidentieel pardon!”.

Tijdens een van persconferenties die Trump in de afgelopen weken hield, haalde een journalist de kwestie Joe Exotic aan, naar aanleiding van een tweet van Don Trump Jr., de oudste zoon van de president, die zich openlijk afvroeg of 22 jaar celstraf niet een beetje te lang was voor een dergelijk vergrijp. Hierop reageerde de president grappend dat hij de show zelf nog niet gezien had, maar “dat hij nog wel in de zaak zou duiken”.