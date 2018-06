'Thuis'-acteur krijgt werkstraf na vechtpartij op fuif Wouter Hertogs

26 juni 2018

05u45 0 Celebrities De correctionele rechter in Brussel heeft acteur Mathieu Carpentier (21) een werkstraf van 80 uur opgelegd omdat hij anderhalf jaar geleden een feestganger in elkaar sloeg op een fuif in Alsemberg.

Het slachtoffer werd langs achteren aangevallen en tegen de grond gewerkt. Hij werd meerdere keren in het aangezicht getrapt. Gevolg: enkele kneuzingen, een afgebroken tand en een lichte hersenschudding. Carpentier, die gestalte geeft aan Joren in de populaire soap 'Thuis', heeft na de feiten en op de zitting wel zijn spijt betuigd over het voorval.

Ook zijn broer werd tot een werkstraf veroordeeld - hij sloeg op dezelfde fuif een jongeman een neusbreuk omdat die een deuk in z'n wagen gemaakt zou hebben. Als de twee hun werkstraf niet binnen het jaar uitvoeren, moeten ze acht maanden naar de gevangenis. (WHW)