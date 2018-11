‘The Walking Dead’-acteur Jeffrey Dean Morgan ruziet met Armie Hammer SD

15 november 2018

08u26

De opmerkingen van Armie Hammer over sterren die foto's van zichzelf met Stan Lee postten, is veel volgers in het verkeerde keelgat geschoten. 'The Walking Dead'-acteur Jeffrey Dean Morgan was één van hen.

Na het overlijden van de Marvel-legende afgelopen dinsdag ergerde Armie zich aan sterren die foto’s waarop zij met Stan poseerden deelden op social media. “Ik ben zo geraakt door alle beroemdheden die foto’s van zichzelf met Stan Lee posten”, schreef de 'Call Me By Your Name'-acteur smalend. “Er is geen betere manier om een grote legende te eren dan een foto van jezelf te laten zien. Door een selfie te plaatsen, laat je zijn dood draaien om jezelf en hoe cool je je voelde toen je een foto met hem maakte.”

Later verwijderde Armie zijn tweet, maar Jeffrey had toen al gereageerd. “Het ziet ernaar uit dat je een manier hebt gevonden om andermans herinneringen en de wijze waarop zij rouwen te gebruiken om zelf aandacht te krijgen. Je klinkt als een enorme eikel.”

Ook Jeffrey besloot later zijn tweet te deleten. Of de twee elkaar buiten sociale media hebben gesproken over de zaak is niet duidelijk.