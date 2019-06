‘The Untouchables’-acteur Billy Drago overleden SD

27 juni 2019

17u39

Bron: ANP 27 Celebrities Acteur Billy Drago, vooral bekend van zijn rol in ‘The Untouchables’, is maandag op 73-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een beroerte. Dat melden verschillende Amerikaanse media donderdag.

Drago speelde in zijn carrière in meer dan honderd films mee. Hij kreeg voornamelijk schurkenrollen toebedeeld. In gangsterfilm ‘The Untouchables’ uit 1987 was hij te zien als Al Capones handlanger Frank Nitti. Ook was de karakteracteur te zien in films als ‘Pale Rider’, ‘Cutter’s Way’, ‘No Other Love' en ‘Windwalker’. Op tv was hij in meerdere afleveringen van ‘Charmed’ te zien als de demon Barbas. Hij speelde ook mee in de videoclip van Michael Jacksons ‘You Rock My World’ uit 2001.