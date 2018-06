'The Sky'-gezichten Michel Van den Brande en Peter Van den Berge vechten Facebookoorlog uit IDR

06 juni 2018

Er zit een serieus haar in de boter tussen 'The Sky is the Limit'-gezichten Michel Van den Brande (55) en Peter Van den Berge (48). De reden van hun gehakketak? De zwangere dochter van Michel.

Enkele weken geleden raakte bekend dat Jessie, de dochter van Kontrimo-baas Michel van den Brande (55), zwanger is van haar eerste kindje. Jessie heeft een relatie met sprinter Mame-Ibra Anne, een Fransman van Senegalese origine.

Michel is uiteraard erg verheugd dat hij opa wordt. Maar dat z'n dochter samen is met iemand met een andere huidskleur, daar heeft hij het wel een pak moeilijker mee. Toen Jessie voor hem koos, was haar vader daar al niet zo blij mee. "Ik had het liever anders gezien", zei Michel toen. "Die jongen is zo zwart als een schouw. Maar ja, hij maakt Jessie gelukkig."

Over het feit dat Jessie nu zwanger is van Mame-Ibra, zei hij dan weer: "Ik had nu wel niet verwacht dat mijn dochter zwanger zou worden van een zwarte man... Maar ja, ik moet mij erbij neerleggen."

Onbewust racisme

Weekblad TV Familie vroeg daarom aan 'The Sky'-collega Peter Van den Berge (48) wat hij van die uitspraken vond. Zoals we weten is Peter immers samen met de oegandese Faith Olugo. Samen hebben ze ook een kroostrijk gezin. Peter begreep dan ook niet waarom Michel zo'n dingen zegt. "Michel doet alsof een interraciale relatie en de kinderen die daaruit voortkomen maar tweede keus zijn", zo vertelde Peter aan het weekblad. "Zo ken ik hem niet. Want Michel zegt mij altijd dat ik zo’n mooi gezin heb en dat hij daar jaloers op is. Waarom dan nu zulke lelijke uitspraken? Ik denk dat het hier om onbewust racisme gaat. Ik bedoel: Michel beseft zelf niet dat hij racistisch is."

Peter vond de uitlatingen van Michel bovendien niet alleen kwetsend voor z'n schoonzoon, maar ook voor z'n ongeboren kleinkind. "Michel is dus een van de mensen die zwarte kindjes schattig vinden maar ze liever niet in hun familie hebben’" aldus Van den Berge.

Facebookoorlog

En daarmee lijkt de kous dan af, zou je dan denken. Al is dat buiten Peter, Faith en Michel zelf gerekend. Want toen Peter en Faith vandaag het bewuste artikel van TV Familie op hun Facebookpagina's deelden, ontspon er zich een pittige discussie tussen het koppel en de stellingbouwer. "Hey mediageile vent, 't is lang geleden dat ge in de belangstelling gestaan hebt zeker", zo begon Michel z'n betoog. "Waarmee heb jij je te moeien! Ge hebt zelf gekozen voor een zwarte vrouw! Mijn dochter heeft er voor gekozen tegen mijn wil, maar als zij daar gelukkig mee is, ik ook!"

Waarop Peter Michel een racistisch ventje noemde, Faith zich akkoord verklaarde met haar man en de hele discussie nog verder uit de hand liep, zoals je hieronder kan lezen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Michel ruzie heeft met collega's uit 'The Sky is the Limit'. Zo liet hij zich eerder al negatief uit over Harry en Olga en ex-koppel Jan Kriekels en Kirsten Janssens. Zij werden door de fijnbesnaarde Van den Brande omschreven als 'een bende dikke nekken'.