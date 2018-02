'The Mummy'-acteur Brendan Fraser: "Ik werd aangerand" MVO

08u00 0 Celebrities Brendan Fraser is in 2003 aangerand door de toenmalige voorzitter van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA). Door het incident raakte de acteur depressief, zo onthult hij in een interview met GQ.

De inmiddels 49-jarige Fraser zegt dat Philip Berk bij een HFPA-lunch zijn billen betastte tijdens een omhelzing. "Zijn linkerhand reikte rond, greep mijn billen en een van zijn vingers raakte m'n bilnaad aan waarna hij het begon rond te bewegen", aldus de 'The Mummy'-acteur. "Ik voelde me ziek, een klein kind. Ik dacht dat ik in huilen uit zou barsten."

Fraser lichtte zijn vrouw direct in maar hield verder zijn mond over zijn incident uit schaamte en uit angst dat het zijn carrière zou beschadigen. "Ik werd depressief. Ik beschuldigde mijzelf en voelde me ellendig", aldus Fraser, die zich steeds verder terugtrok waardoor het uiteindelijk toch gevolgen kreeg voor zijn carrière, die op een laag pitje kwam te staan. De acteur zegt nu toch steeds bang te zijn voor de gevolgen door zijn verhaal te doen.

Berk noemt het verhaal tegenover GQ een "totaal verzinsel". Hij herinnert zich het moment nog wel, maar zegt dat hij hij alleen bij wijze van grap een hand op Frasers billen legde.