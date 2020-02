‘The Hobbit’-acteur Martin Freeman: “Ik sloeg mijn kinderen en noemde ze kleine f***ers” MVO

17 februari 2020

13u58

Bron: Sun 0 Celebrities Martin Freeman (48) geeft toe dat hij zijn kinderen hardhandig behandelde toen ze nog heel jong waren. Hij sloeg ze, maar noemde hen ook ‘little f***ers’.

De ‘Hobbit’-acteur heeft met zijn voormalige echtgenote Amanda Abbington twee kinderen, Joe (14) en Grace (11). “Ik weet dat het een algemene opvoedingsregel is dat je je kinderen niet mag slaan of uitschelden”, zegt hij in een interview. “Maar weet je, ik deed het allebei. Slaan deed ik niet zó vaak, maar ik riep hen wel vanalles achterna. Fout, ik weet het, maar er heerst zo’n vertekend beeld van wat ouderschap zou moeten zijn. Als je doet alsof het altijd perfect gaat, dan maak je andere mensen gewoon depressief. In de realiteit doe je al eens iets dat eigenlijk niet door de beugel kan.”

“Begrijp me niet verkeerd, vader worden is het beste dat me ooit is overkomen, maar dat betekent niet dat het altijd makkelijk is geweest. Heb je ooit al eens geprobeerd om een rationele discussie te voeren met een kleuter? Veel succes. Dat is onmogelijk. Op zo’n momenten sloeg ik hen soms, omdat ik op een andere manier niet tot hen kon doordringen. Maar alleen als ik echt aan het eind van mijn Latijn was.”

“Ik ben er niet trots op”, besluit hij. “Maar als puntje bij paaltje kwam, dan zou ik het opnieuw doen.”

Controverse

Zijn uitspraken veroorzaakten heel wat controverse in het Verenigd Koninkrijk. Dame Esther Rantzen, voorzitster van ChildLine Charity, reageerde meteen: “Ik vind dit heel jammer om te horen Martin, want ik weet dat je van kinderen houdt. Maar hiermee zet je jezelf in een slecht daglicht.”

Op Twitter barst het debat dan weer los. Volgens sommige twitteraars ging hij een stapje te ver. “Kinderen slaan? Dat hoeft niet, ook niet als ze erg klein zijn. Er zijn altijd andere oplossingen.” Anderen vinden dan weer dat hij groot gelijk heeft. “Soms is een pedagogische tik het énige dat werkt. Wacht maar tot je zelf ooit met een krijsend kind in de supermarkt staat...”