'The Hills'-ster Kristin Cavallari krijgt eigen realityserie

13 april 2018

15u48

Kristin Cavallari (31), een van de hoofdrolspelers uit 'The Hills', krijgt haar eigen serie op E!, genaamd 'Very Cavallari'. Volgens Cavallari zelf "zit er veel drama in" de nieuwe realityshow.

Cavallari werd in eerste instantie bekend door de MTV show 'Laguna Beach', waar later de spin-off 'The Hills' van werd gemaakt met een aantal originele castleden. De show volgde twintigers in Los Angeles.

Hoewel het inmiddels ruim zeven jaar geleden is dat de laatste aflevering werd uitgezonden, wordt 'The Hills' nog regelmatig herhaald.

Intussen is de realityster getrouwd en moeder van drie kinderen. Ze woont met haar echtgenoot in Nashville. Daarnaast zette ze haar eigen lifestyle-imperium Uncommon James op. In haar show krijgen de kijkers onder meer te zien hoe het haar vergaat als zakenvrouw.

Ahhh!! Here it is! Your exclusive sneak peek at my new show #VeryCavallari coming to E! this summer. Don’t forget to follow @verycavallari and stay tuned for more! Een foto die is geplaatst door null (@kristincavallari) op 12 apr 2018 om 16:59 CEST