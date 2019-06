‘The Hangover’-acteur Zach Galifianakis stal ooit het ondergoed van Justin Bieber KD

18 juni 2019

21u55

Bron: ANP 0 Celebrities Wanneer de nood aan de man is, jat je gewoon het ondergoed van een internationale popster. Tenminste, dat dacht Zach Galifianakis toen hij letterlijk en figuurlijk in de trailer van Justin Bieber in zijn hemd stond. Die bekentenis heeft de acteur gedaan in de Netflix-serie ‘My Next Guest Needs No Introduction’ van David Letterman.

In 2014 was Bieber te zien in de online talkshow ‘Between Two Ferns’ van Zach Galifianakis. Laatstgenoemde kreeg toen voor de grap een lading slijm over zich heen, waarna hij natuurlijk moest douchen en zich om moest kleden. "Ik ging bij zijn trailer naar binnen om die zooi van me af te spoelen", vertelt Galifianakis. "Ik had alleen geen ondergoed meer, maar ik had het wel nodig. Ik zag wat in de hoek liggen en dat heb ik maar aangetrokken", aldus de acteur.

Zach Galifianakis heeft het ondergoed van Justin Bieber zelfs mee naar huis genomen. "Jaren gingen voorbij, maar ik had wel zijn ondergoed meegenomen... voor mijn nichtjes", meent de acteur. "Ik liep dus een keer met mijn zus en mijn nichtje naar boven, naar mijn slaapkamer, en ik zeg "ik heb dit voor je bewaard.' Toen kwam die blik op het gezicht van mijn nichtje... Ze accepteerde het niet. Ik probeerde het nog een keer, maar ze moest er niks van hebben.”