'The Favourite'-ster Olivia Colman begon haar carrière als poetsvrouw: "Ik was straatarm"

08 februari 2019



Bron: TV Familie 0 Celebrities Op de BBC schittert Olivia Colman (45) in de alom geprezen tv-versie van ‘Les Misérables’, straks is ze op Netflix als Queen Elizabeth te zien in het nieuwe seizoen van ‘The Crown’. En momenteel scoort ze vooral in de cinema, in de topfilm ‘The Favourite’. Die rol heeft haar al tal van awards opgeleverd, en het ziet ernaar uit dat ze ook de Oscar voor Beste Actrice zal binnenrijven. “Ik ben nochtans arm geweest, echt stráátarm’, vertelt ze.

“Ik wist als kind al wat ik later wilde doen: acteren. Ik ging voor niets meer, niets minder”, zegt Olivia. “Niemand kon mij dat idee uit het hoofd praten. Ook niet toen ik in de beginjaren van mijn carrière in bittere armoede leefde... Waarom ik geen cent had? Simpel: ik vond maar geen werk! De enige rollen die ik kreeg moest ik gratis doen. En dat deed ik ook.”

Het was lange tijd heel triestig gesteld met Olivia Colman. Als ze er nu aan terugdenkt, vraagt ze zich af hoe ze die schrijnende periode heeft overleefd. Want Olivia heeft toen echt honger geleden.

Eén aardappel

“Ik had letterlijk niks”, vertelt ze.”‘Ik heb ooit alle kussens uit de sofa gegooid. Omdat ik hoopte dat ik een beetje kleingeld zou vinden. Wel, ik héb toen geld gevonden. Twee keer niks, hoor. ’t Was juist genoeg om één aardappel te kopen in de supermarkt. Die moest ik dan nog delen met Ed, mijn man... Dat geldstuk was trouwens niet eens van ons, want we woonden toen op een zolderkamer bij vrienden. Eigenlijk hebben wij toen hún aardappel opgegeten. Hoe triest kan een leven zijn, hé...”

Ontslagen

Omdat ze geen fatsoenlijke acteerwerk vond, deed Olivia Colman af en toe een heel ander soort job om toch aan geld te geraken. “Probleem was dat ik in feite niets kon”, zegt ze. “Ik heb geen ander talent dan acteren. Ik heb ooit wel gewerkt als secretaresse, assistente in een bibliotheek, parkwachter... Maar de meeste van die baantjes had ik maar een dag of drie. Tot ik werd ontslagen omdat ik er een boeltje van maakte. Ik was nergens geschikt voor, eigenlijk.” Behalve schoonmaken dan. “Dat heb ik een tijdlang gedaan”, vertelt de ster. “Ik was kuisvrouw voor een schoonmaakbedrijf in Londen. ’s Morgens vroeg ging ik kantoren en dokterskabinetten poetsen. En ik heb ook een tijd gepoetst in een hotel. Neem van mij aan: dat was keihard werk. Ik heb daardoor heel veel respect voor poetsvrouwen gekregen. Maar ik haatte elke seconde dat ik het deed. Ik droomde de hele tijd van het theater en van filmsets.”

De toiletten

Uiteindelijk slaagde Olivia er toch in om als actrice door te breken, beetje bij beetje. Vooral op tv. Ze kreeg rollen in series. Maar toen ze zeven jaar geleden een hoofdrol kreeg in de Britse detectiveserie ‘Broadchurch’ is Olivia’s carrière pas écht uit de startblokken geschoten.

“Daarna kreeg ik plots ook grote filmrollen aangeboden”, zegt Olivia. “Zoals in ‘Murder on the Orient Express’ en uiteraard ‘The Favourite’. Ik ben daar zó ongelooflijk dankbaar voor. Maar mijn tijd als poetsvrouw vergeet ik nooit meer. En als ik een dag geen zin heb om naar de set te gaan, moet ik maar even denken aan de toiletten die ik vroeger proper moest maken. En dan ben ik zó blij met mijn leven zoals het nu is!”