‘The Fault in Our Stars’-acteur Ansel Elgort gaat naakt voor het goede doel BDB

23 april 2020

17u27

Bron: Page Six 0 Celebrities ‘The Faults in Our Star’-acteur Ansel Elgort (26) heeft ballen aan z’n lijf. Op Instagram deelde hij een pikante foto van zichzelf. De acteur deed dat niet zomaar, met het beeld wou hij z'n fans naar een site leiden waar ze geld konden doneren aan een actie voor Brooklyn Hospital.

“ONLYFANS link in bio”, schreef de acteur bij de weinig verhullende foto. OnlyFans is een website waarop bezoekers tegen betaling onder meer naaktfoto’s kunnen bekijken van de mensen die zij volgen. Instagramfans van de acteur klikten dus maar al te graag op de link. Al zat er wel een addertje onder het gras. De link verwees niet naar een naaktfoto, maar naar een crowdfundactie voor Brooklyn Hospital.

Een succesvolle techniek, want nadat de acteur de foto en link deelde, werden er al snel duizenden dollars gedoneerd. Het geld wordt gebruikt om maaltijden te brengen naar ziekenhuismedewerkers die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus.

De foto, die intussen al weer offline is gehaald, viel alvast in de smaak bij de volgers van de acteur. “Ik haat je”, grapte dj Diplo. “Ik lig dubbel van het lachen en ik hou van je”, schreef z'n vriendin Violetta Komyshan dan weer.