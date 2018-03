'The Crown'-ster Matt Smith moet salarisverschil met 'Queen' doneren MVO

19 maart 2018

10u16 0 Celebrities 'The Crown'-ster Matt Smith zou het verschil in salaris tussen hem en zijn tegenspeelster Claire Foy moeten doneren aan de Time's Up-beweging. Dat vinden althans de al ruim 22.000 ondertekenaars van een petitie naar aanleiding van het nieuws dat Smith in de serie meer verdiende dan Foy.

Vorige week gaven producenten van 'The Crown' toe dat Foy, die de Britse koningin Elizabeth portretteert in de populaire Netflix-serie, minder betaald kreeg. Smith, die de rol van prins Philip op zich nam, verdiende meer omdat hij al bekend was dankzij zijn rol in 'Doctor Who'. Vanaf het derde seizoen wordt het salaris van de 'vorstin' gecorrigeerd. "Van nu af aan krijgt niemand meer betaald dan de Queen", beloofde creatief directeur Suzanne Mackie.

Salarisverschil wordt een steeds groter gespreksonderwerp binnen de Time's Up-beweging. Eerder stortte Mark Wahlberg al de 1,5 miljoen dollar die hij kreeg voor de reshoots van de film 'All The Money in the World' aan Time's Up na ophef over de hoogte van het bedrag. Wahlbergs tegenspeelster Michelle Williams kreeg slechts 1000 dollar voor de heropnames.

De Time's Up-beweging is een initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld. Het is een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden.