'The Big Bang Theory'-actrice Kaley Cuoco bedankt onbekende fan die haar portemonnee terugbracht: "Ik wou dat ik je ontmoet had"

28 maart 2019

19u47

Celebrities Kaley Cuoco, bekend van 'The Big Bang Theory', wil de onbekende fan bedanken die haar portemonnee terugbracht. De actrice verloor haar portefeuille eerder deze week en was naar eigen zeggen ten einde raad. Een fan vond de geldbeugel en zorgde ervoor dat de actrice haar bezitting terugkreeg.

De actrice was gaan lunchen in een Mexicaans restaurant in Los Angeles. Ze vergat haar portefeuille en besefte pas later dat het ding weg was. “Ik werd echt hysterisch”, vertelt ze nu. Uiteindelijk belde ze naar het restaurant om te vragen of iemand daar toevallig een portemonnee gevonden had. “Iemand had mijn portefeuille ingeleverd", vertelt Kaley opgelucht.

Een oplettende fan had de portefeuille aan een medewerker van het restaurant bezorgd. In de geldbeugel had hij een briefje gestopt waar hij ‘Penny’ had opgeschreven, een duidelijke verwijzing naar het personage van de actrice. “Ik wou dat ik je had ontmoet. Ik had je al mijn geld uit m'n portemonnee gegeven. Ik was zo dankbaar dat er iemand zo lief en zo eerlijk was, ik zal dat nooit vergeten", aldus een dankbare Kaley.