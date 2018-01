'The Big Bang Theory'-acteur Kevin Sussman gaat scheiden MVO

23 januari 2018

08u00 0 Celebrities Kevin Sussman en zijn vrouw Alessandra zijn uit elkaar. De 'The Big Bang Theory'-acteur vroeg al in oktober officieel een scheiding aan.

Kevin speelt in de serie stripboekwinkeleigenaar Stuart. Hij dook op in het tweede jaar van de show, en had de eerste vijf seizoenen een terugkerende gastrol. Later maakten de producenten van 'The Big Bang Theory' sociaal onhandige Stuart onderdeel van de vaste groep personages.

Over het huwelijk en de scheiding van de 47-jarige acteur is niet veel bekend. The Blast heeft de scheidingspapieren in handen, waaruit blijkt dat de twee in 2006 zijn getrouwd en al op oudjaarsdag van 2012 uit elkaar gingen. Waarom de scheidingsprocedure vijf jaar heeft geduurd is onduidelijk.