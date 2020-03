‘The Bachelor USA’ eindigt in drama: geen verloving, ontevreden moeder steelt de show SDE

12 maart 2020

20u00 0 Celebrities “Dit wordt de meest dramatische ‘Bachelor’-finale in de geschiedenis van de show”, beloofde presentator Chris Harrison (48), en het lijkt erop dat de man gelijk gekregen heeft. Na heel wat twijfelen en een afgesprongen verloving met een andere vrouw, koos Peter Weber (28) uiteindelijk voor Madison Prewett (23) - tot groot ongenoegen van zijn moeder.

Het principe van ‘The Bachelor' is eenvoudig: een vrijgezel datet met dertig aantrekkelijke vrouwen, met als doel zijn droomvrouw te vinden. Idealiter volgt dan ook een verloving met de uitverkorene.

Piloot Peter Weber, de Bachelor van dit seizoen, hield uiteindelijk twee dames over: Madison Prewett en Hannah Ann Sluss. Helaas zette Madison uit eigen beweging een stap terug. Zij is érg religieus en wil bijvoorbeeld maagd blijven tot het huwelijk, in tegenstelling tot Peter. Geen compatibel koppel dus, vond Madison. Peter ging dan maar op één knie voor Hannah Ann, die zijn aanzoek accepteerde. “Dit is een droom die uitkomt”, zuchtte ze. Ook Peters familie - in het bijzonder mama Barbara - was blij, want Hannah Ann was ook hún uitverkorene.

Tranen en een nieuwe kans

Maar een maand later zag het er al minder rooskleurig uit. In het filmpje dat in de finale getoond werd, opende Peter de deur in tranen. “Ik twijfel er niet aan dat ik verliefd op je word en dat ik je graag zie", fluisterde hij. “Maar ik heb het gewoon moeilijk.” De piloot kon Madison maar niet uit zijn hoofd krijgen. Hannah Ann was not amused. “Toen ik ja zei tegen jou, zei ik ja tegen een samenwerking. Als je me die liefde niet in ruil kan geven, dan is het geen relatie”, klonk het. “Je hebt me mijn eerste verloving afgenomen.” Peter kreeg zijn verlovingsring terug.

Presentator Chris Harrison besloot daarop niet bij de pakken te blijven zitten en reisde af naar Madisons woonplaats. “Ik ben de eerste om toe te geven dat ik helemaal anders zou reageren als ik het opnieuw kon doen", zei de vrouw. “Als ik een tweede kans zou krijgen, dan zou ik hem zonder twijfel nemen.” En voila! Madison reisde af naar LA, waar ze herenigd werd met Peter. “Ik had gehoopt dat ik het zou kunnen afsluiten, maar het gebeurde niet. Ik heb zoveel liefde in mijn hart voor jou.” En hij antwoordde: “Ik heb miljoenen fouten gemaakt, maar ik weet dat ik verliefd ben geworden op jou.”

Tijdens de finale verschenen Madison en Peter dan ook samen op het podium. Ze hadden elkaar sinds het bezoekje in LA niet meer gezien. “Ik weet wat onze gevoelens voor elkaar zijn”, zei Peter. “Ik denk dat we het stapje per stapje moeten nemen, dag per dag. Ik moet nog wat dingen verwerken, en zij ook.”

Ontevreden Barbara

Klinkt als een mooi einde, maar niet iedereen is zo tevreden met de uitkomst. Vooral mama Barbara is geen fan van haar nieuwe schoondochter en dat liet ze klaar en duidelijk blijken tijdens de finale. “Hij zal falen", klonk het cru. “Al zijn vrienden, zijn familie, ze weten allemaal dat het niet gaat werken. We proberen het hem aan zijn verstand te brengen.” Peter probeerde zijn moeder nog te paaien: “Ik weet alleen dat ik van Madison houd.” Dat haar zoon nogal graag van bil gaat, ziet Barbara als een van de redenen voor mislukking. Ook papa Weber sprak zijn twijfels uit: “Wanneer je een relatie begint, moet dat begin het mooiste zijn. En dat was het helemaal niet.” Al kunnen die twijfels ook te maken hebben met de niet zo subtiele aanmoediging van zijn vrouw. Die snauwde in het Spaans: “Di algo mal también, ayúdame”, wat zoveel wil zeggen als “Zeg ook eens iets slechts! Help me!”

En Barbara weet goed waarom ze geen fan is van Madison. “Ik koos voor Hannah Ann omdat ze de enige was die me met liefde ontving. Het ging zo organisch, ze was zo liefdevol naar me toe. Ik hield van haar." Met Madison ging het minder vlot. “Het begon al slecht, want ze liet ons drie uur wachten. Ze wilde ons niet ontmoeten. We kregen geen verontschuldiging en toen ik haar vroeg of ze verliefd was op mijn zoon, zei ze nee. Ze zou niet ja zeggen op een aanzoek in vier dagen. Als moeder is dat niet wat ik verwachtte. Met Hannah Ann klikte het direct. Helaas hadden we geen connectie met Madison.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.