'Terminator'-acteur Jason Clarke getrouwd met zwangere vriendin MVO

22 januari 2018

Celebrities Jason Clarke is in het huwelijk getreden met model Cécile Breccia. Op de rode loper van de SAG Awards onthulde het kersverse echtpaar ook dat ze een tweede kind verwachten.

Jason, die onder meer te zien was in Terminator Genisys en tv-serie Brotherhood, en Cécile zijn al samen sinds 2010. Drie jaar geleden kregen ze een zoontje. Ook hun tweede spruit zal een jongetje zijn, zo liet het stel zondag weten.

De Australische acteur was bij het jaarlijkse prijzencircus van de Screen Actors Guild met zijn medecastleden van de film Mudbound. De groep, met verder onder meer Mary J. Blige, Jason Mitchell en Carey Mulligan in de gelederen, was gezamenlijk genomineerd voor best cast in een film.