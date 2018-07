'Temptation' Rosanna bedreigt nieuwe verleidster: "Ik heb een grote vriendengroep, dus hoop dat je me niet tegenkomt" MVO

11u57 0 Celebrities Het gaat er kattig aan toe in 'Temptation Vips'. Rosanna, die in dit nieuwe seizoen meedoet als helft van een koppel, pakt verleidster Fabiola hard aan.

Zo ontving Fabiola naar eigen zeggen haatberichten, zo onthult ze in een video. De jonge blondine heeft haar zinnen namelijk op Niels, de vriend van Rosanna gezet. Daar kan die laatste absoluut niet om lachen.

"Lelijk wijf jij. Poedelhaar, fix je haar.", klinkt het in een bericht dat Fabiola voorleest. "Je bent Niels z’n ding niet. No ass, no boobs. Too much make up, lelijk. Ik weet dat je geen ruzie met mij wil, bitch. Ik heb een heel grote vriendengroep, dus hoop niet dat je me tegenkomt. Je bent een domme meid van 18 jaar en nog maagd. OMG, WTF, je hebt nog een hoop te leren."

Hoe de vete tussen de twee dames én de relatie tussen Rosanna en Niels afloopt, mag ze nog niet prijsgeven. Het programma is immers nog niet afgelopen.