'Temptation'-presentator Rick Brandsteder is zijn wilde haren kwijt: "Omdat ik oud wil worden met mijn Roosje" MVO

17 april 2018

07u27

Bron: ANP 0 Celebrities Rick Brandsteder heeft definitief zijn wilde haren verloren. Sinds hij met zijn vriendin Roosje samen is, gaat hij nauwelijks meer uit en drinkt hij minder. "Ik zoek het niet meer op", vertelt de presentator in VIVA.

"Ik wil het keurig houden. En vooral omdat ik weet dat ik met haar oud wil worden", zegt Rick. "Dat wil niet zeggen dat het best moeilijk voor me is om die knop om te zetten, hoor. Want jarenlang heb ik op een bepaalde manier geleefd."

De 34-jarige Rick was echt toe aan een stabiele vaste relatie. "En het is fantastisch: Roosje ís het. Met haar wil ik samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en oud worden. En dat gevoel is wederzijds, dat is zo fijn."

Rick is sinds eind vorig jaar samen met Roosje, de dochter van voormalig presentator Bert Kuizenga.