'Temptation'-Pommeline heeft een duidelijke boodschap voor alle haters KDL

24 januari 2018

09u48

Bron: Instagram 0 Celebrities Sinds ze vorig seizoen haar opwachting maakte in 'Temptation Island' heeft Pommeline voor- en tegenstanders. En voor die laatste categorie heeft ze nu een boodschap.

De rondborstige blondine die een tijdje geleden een Brazilian Butt Lift onderging deelde een foto op Instagram waarop ze in een slipje en crop top waarop de uitspraak 'Hi hater' te zien is. Om de boodschap helemaal compleet te maken, steekt de vriendin van Merijn ook nog haar middenvinger uit.

Hi hater 👋🏼 @robbertpoelphoto Een foto die is geplaatst door null (@pommelinetilliere) op 23 jan 2018 om 14:01 CET