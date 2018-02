'Temptation'-Pommeline geeft dan tóch toe: "Ja, ik ben verliefd op Fabrizio" TDS

Vorig week kwam bij ons aan het licht dat Pommeline gevallen is voor kleurplaat Fabrizio. Dat zou ze toen zelf gezegd hebben in een vlog met haar plastische consulente, Diana Gabriels . Pommeline ontkende in de media echter in alle talen. Maar intussen staat de bewuste vlog weer online, en spreken de beelden voor zich: "Ja, ik ben verliefd op Fabrizio", zegt Pommeline daar zelf in.

Er was de afgelopen week veel te doen rond ‘In Bad met Pommeline’, een vlog van de Nederlandse Diana Gabriels, de plastisch consulente van Pommeline. Daarin zou de verleidster immers verteld hebben dat ze verliefd is op een ander, maar die versie werd meteen offline gehaald, en vervangen door een kortere versie.

“Pommeline heeft mij inderdaad verteld dat ze opnieuw verliefd is, en het klopt dat die vlog is aangepast. Die fragmenten wou zij liever verwijderd zien”, zei Diana ons toen. Na wat aarzelen gaf ze ook antwoord op de vraag of Pommeline gevallen is voor verleider Fabrizio. “Ja, het gaat inderdaad om Fabrizio”, bevestigde Diana.

Pommeline bleef in de media echter haar onschuld uitschreeuwen. "Wat mijn plastisch chirurge ook beweert: Fabrizio en ik zijn géén koppel", zei ze deze week nog in Dag Allemaal. Maar door de originele versie van de vlog weer online te plaatsen, wil Diana bewijzen dat ze de waarheid sprak.



De beelden laten weinig aan de verbeelding over. In de vlog kijkt Pommeline samen met Gabriels naar de eerste aflevering van 'Temptation Island'. Zij wordt plots overmand door emotie: "Ik vind het moeilijk om daarnaar te kijken", zegt Pommeline in tranen

"Is het omdat je verliefd bent geworden op hem, maar nog steeds houdt van Merijn?", vraagt Diane. Waarop Pommeline al snikkend bevestigt dat ze gevoelens heeft voor Fabrizio. "Het is daarom dat ik zo weinig zeg over hem, omdat ik dat wat raar vind."Pommeline geeft verder nog mee dat Merijn het uitgemaakt heeft.