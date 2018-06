'Temptation' Marvin heeft een nieuwe vriendin MVO

06 juni 2018

11u00 0 Celebrities Twee jaar geleden nam Marvin (24) samen met zijn vriendin Louise mee aan 'Temptation Island'. Daar bedroog hij haar met verleidster Chiara, en de relatie liep op de klippen. Intussen is hij wel gelukkig met een nieuwe vriendin: Zoraïma.

Zoraïma is een brunette met wie hij er net een vakantie in Marbella heeft opzitten. Het koppel postte verscheidene foto's van hen samen. En de onderschriften liegen er niet om: 'Ik hou van jou, jij enorm koppige pain in the ass', schrijft Zoraïma bijvoorbeeld. Of: 'Soms maak je mij helemaal gek, maar ik kan me niet inbeelden dat jij niet meer aan mijn zijde zou staan, mijn lief en beste vriend!' Het is dus dik aan tussen Marvin en zijn vriendin, al wijzen die opmerkingen ook op enig tumult in hun relatie.

Zo zeggen bronnen dicht bij het koppel in TV-Familie dat Marvin nog steeds met andere vrouwen flirt, iets waar zijn nieuwe vlam zich serieus aan ergert. "Tja, dat is de aard van het beestje, he?", klinkt het.

Smile with confidence and let the world tremble at your feet . Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 mei 2018 om 12:02 CEST