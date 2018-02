'Temptation'-Ken wil restaurant openen om dichter bij Lize te zijn MVO

02 februari 2018

06u21 0 Celebrities Ken en Lize waren één van de meest besproken koppels uit het vorige seizoen van 'Temptation Island'. Lize brak met haar vriend om bij Ken te zijn, en nu heeft Ken een eigen plan om meer tijd met haar door te brengen. Hij wil namelijk een restaurant openen, zegt hij in een interview met Flair.

Ken wil namelijk graag verhuizen naar Antwerpen, de stad van Lize. Hij zal zich er niet langer bezighouden met zijn droom om muzikant te worden, zo zegt hij. Eerder bracht hij al het nummer 'Little Puppies' uit, maar het werd geen grote hit.

In plaats daarvan gooit hij zijn carrière nu over een heel andere boeg. "Ik ga een restaurant openen in het hartje van Antwerpen", klinkt het. Een bijzonder restaurant, want elke woensdag wil hij oude bekende gezichten uit 'Temptation Island' over de vloer laten komen. Zo heeft hij meteen een goede strategie om veel klanten te lokken.