'Temptation Island'-verleidster Zwanetta: "Ja, ik draag een pruik"

28 februari 2018

12u00

Bron: Instagram 19 Celebrities De Nederlandse Zwanetta (21) is een van de meest besproken verleidsters van het nieuwe seizoen van 'Temptation Island'. En dat heeft niet alleen met haar naam te maken. Haar wulpse zwarte krullen zitten daar ongetwijfeld ook voor iets tussen. Toch weet ze ook met andere haarstijlen te slayen. En daar pronkt ze graag mee op Instagram.

Op haar Instagram Story onthulde ze eerder deze maand al dat ze eigenlijk van nature blond is. De Nederlandse danseres postte een foto uit haar kindertijd waarop ze te zien is met twee blonde dotjes. "Om even alle vragen in één keer te beantwoorden. Dit ben ik met mijn natuurlijke haar. Ik kan gewoon niet te lang met één soort kapsel lopen en om mijn eigen haar te laten groeien draag ik beschermende haarstijlen zoals vlechtjes, extensions en pruiken", klonk het.

Zwanetta pronkte reeds met haar zwarte krullen in een foto op de Instagram pagina van haar pruiken leverancier. In het bijschrift werden alle details meegegeven:

Ondertussen heeft ze al lang geen donkere krullen meer, maar lange zilveren lokken. En het is niet de eerste keer dat ze voor een opvallend kapsel kiest. Zo heeft ze onder andere al gele vlechtjes, roze vlechtjes en een zwarte bob gehad:

Ook zo benieuwd waar ik mijn wigs haal? Ik haal ze by the one and only @charleneslace she tha best🔥🔥🔥 | 📸 by @r.obink #zwanetta Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 23 feb 2018 om 20:36 CET

At @urbanmusicfestivalnl #kingsday #queensday #yellow #braids 💛☀️ Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 17 mei 2017 om 14:56 CEST

Feeling pretty in pink💕 enjoy ur day☀️✨ #pink #pinkbraids #pinkpanther Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 04 sep 2017 om 13:59 CEST

4-ling 💁🏻💁🏻💁🏻💁🏻 #redfest #evasimons #dubai Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 13 feb 2016 om 16:05 CET