'Temptation' Alex aangeklaagd door jonge vrouw: "Hij sleepte me met mijn haren over de grond" MVO

19 februari 2018

07u26 12 Celebrities Alex Maas (26) die we kennen als verleider uit 'Temptation Island', is aangeklaagd door een jonge vrouw na een vreemd incident in Versus Hasselt. Volgens de vrouw werd ze aan haar haren over de vloer gesleept.

Met naam wil ze niet in de media verschijnen, uit angst. Om 4 uur 's nachts liep ze de verleider toevallig tegen het lijf, zo schrijft het Nieuwsblad. "Ik heb geen woord met hem gewisseld. Uit het niets begon hij aan mijn haren te trekken. Ik schreeuwde, maar hij wilde niet loslaten. Hij ging zo ver dat hij mij over de grond voortsleepte. Zonder aanleiding." Daarop diende de vrouw klacht in bij de politie. Het incident werd vastgelegd op de beveiligingscamera's van de discotheek.

Alex werd eerder al veroordeeld omdat hij een gemeenteraadslid uit Moorslede in elkaar sloeg. Daarvoor kreeg hij drie maanden gevangenisstraf met uitstel, een effectieve boete van 300 euro en moest hij een schadevergoeding van 1.023 euro betalen aan het slachtoffer.