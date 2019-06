“Tekenen of betalen”: Brad Pitt stelt Angelina Jolie voor ultimatum TDS

07 juni 2019

10u36

Bron: ANP 0 Celebrities Brad Pitt (55) heeft zijn vrouw Angelina Jolie (44) een ultimatum gesteld om de scheidingspapieren te tekenen. Hij dreigt met een fikse dwangsom om zijn wil door te drijven. Jolie heeft nog steeds niet getekend, meldt The Sun op basis van insiders.

De 55-jarige Brad, binnenkort te zien in de nieuwe Tarantino-film ‘Once upon a time in Hollywood’, heeft er genoeg van dat de moeder van zijn kinderen dit nog steeds niet gedaan heeft. Pitt is bang dat de scheiding, die al drie jaar duurt, nog langer voortsleept als Jolie niet tekent. Zijn team van advocaten maakt een plan om de duimschroeven verder aan te draaien om Jolie te dwingen snel haar handtekening te zetten. Als Angelina niet tekent, dan zou haar een fikse dwangsom wachten.

“Brad heeft het punt bereikt waarop hij er genoeg van heeft”, klinkt het. “Hij is het beu dat Angelina de scheiding maand na maand blijft vertragen.” Volgens bronnen uit hun omgeving zou Brad het gevoel krijgen dat Angelina de hele scheiding als een spelletje ziet. Zij zou hopen te bereiken dat Brad zijn mening herziet, en dat hij hun huwelijk nog een nieuwe kans wil geven.

In april oordeelde de rechter dat de twee sterren voortaan als vrijgezel door het leven mogen gaan, ook voordat de scheiding volledig rond is. Het tweetal onderhandelt al drie jaar over het verdelen van de inboedel en de kinderen, maar wilde ondertussen voortaan weer officieel de status vrijgezel kunnen voeren.

‘Brangelina’ heeft zes kinderen: Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) en de 10-jarige tweeling Vivienne en Knox.