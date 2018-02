'Tegen De Sterren Op' drijft de spot met Karen Damen: "Comebacks? Dat werkt altijd..." MVO

23 februari 2018

13u55 0 Celebrities Karen maakt een plaat, en dat is ook de acteurs van 'Tegen De Sterren Op' niet ontgaan.

Zo kruipen Guga Baul, Chris Van Espen en Nathalie Meskens in de huid van Jean Blaute, Gert Verhulst en natuurlijk Karen - zij blijkt meteen ook het meest enthousiast...

De sketch is zelfs zo grappig dat Guga en en Chris hun lachspieren maar niet kunnen onderdrukken, zo blijkt uit deze bloopers.

Niet alleen Karen, maar ook Megan en Kevin uit 'Temptation Island' moeten er deze week aan geloven.

Daarnaast komt Rik Torfs oog in oog te staan met... zichzelf. En de conclusie is duidelijk: "Dat kapsel is niet voor verbetering vatbaar!"

Ondertussen is Kris Peeters nog volop op zoek naar zijn plaats in Antwerpen. Is hij de geschikte kandidaat om Bart De Wever op te volgen?

En tot slot: tot groot jolijt van het publiek maken ook de legendarische "Spice Girls" hun opwachting.