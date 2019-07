'Teen Mom-ster verzon doodgeschoten hond' SD

12 juli 2019

08u21 0 Celebrities De Amerikaanse realityster Jenelle Evans (27), die je misschien wel kent uit het MTV-programma ‘Teen Mom’, heeft het verhaal dat haar man hun hond heeft doodgeschoten, verzonnen. Dat heeft de politie in haar woonplaats verklaard.

Eind april belde Jenelle Evans volgens de sheriff in Columbus County naar de politie. Haar echtgenoot David had de hond naar buiten gegooid nadat het dier een bijtende beweging naar hun tweejarige dochter had gemaakt. De realityster verklaarde dat ze daarna een schot had gehoord. Agenten kwamen op de melding af, maar vonden geen bloed of een hondenlichaam.

In de weken daarna veranderde Jenelle haar verklaring nog. Ze beweerde dat ze nooit een schot had gehoord en geen idee had waar haar hond was. En de realityster gaf toe dat ze de zaak had gerapporteerd om meer publiciteit te genereren. Of dat zo'n slim idee was, is twijfelachtig. Toen het incident bekend raakte, liet de kinderbescherming twee van Jenelles kinderen uit het huis plaatsen. Pas afgelopen week kreeg ze de voogdij over haar zoon (5) en dochter (2) terug.

De politie verklaarde donderdag dat het de zaak heeft gesloten en geen verdere stappen onderneemt tegen David.