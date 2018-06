"Te lelijk voor woorden:" Madonna bedolven onder kritiek na selfie Tom Tates

08 juni 2018

17u55

Bron: AD 2 Celebrities Queen of Pop Madonna (59) heeft vandaag een storm van kritiek over zich heen gekregen vanwege een 'spuuglelijke' selfie. Haar volgers op sociale media vinden dat het kiekje vanuit een verkeerde, weinig flatterende hoek is genomen.

Bij het kiekje, waarop Madonna te zien is in een witte jurk inclusief bruidssluier met zilveren 'muziekdiadeem', schrijft de hitzangeres "Ik ben getrouwd... met fantastisch zijn". Ze maakte de foto waarschijnlijk door haar smartphone met beide handen ver boven haar hoofd te houden en vervolgens richting gezicht te fotograferen. Het eindresultaat is , zo stelt een groot aantal volgers, weinig charmant en flatterend door het merkwaardige perspectief: een extreem breed voorhoofd, enorme ogen en een smalle puntkin.

Hardleers

"Je lijkt op deze manier stokoud", reageert iemand. Weer een ander adviseert Madonna zich nooit meer zo te fotograferen: "Te lelijk voor woorden." Er zijn ook volgers die opperen dat Madonna zich voortaan zou moeten laten adviseren door professionele fotografen. "Want dit zich er echt niet uit." Madonna heeft nog niet gereageerd op de kritiek die ze overigens ook kreeg bij soortgelijke, eerder gemaakte foto's. "Hardleers", vindt iemand.

Ill be the Bride 💍💍💍 Married. to Amazement! 👑 #soulmate Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 08 jun 2018 om 06:12 CEST

This little Light of Mine .⭐️⭐️⭐️⭐️ Im Gonna Let it Shine! 🙏🏼 A Prayer For Texas 💙 Cease fire In Palestine 🇵🇸 and Peace in the World 🌎🌍🌏 #peace #nomoresadness 🙏🏼 #nomorehating 🙏🏼 Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 19 mei 2018 om 16:15 CEST

What My Day is looking Like 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Weeeeeeeeeeeeeeeeee #work #fun #challenges #creation 💕🌸🌈🙏🏻 #breath Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 02 mei 2018 om 20:13 CEST

I am Here to Serve 👑👑👑👑 #catholicimagination #metgala #Jpgaultier #blessed 😇 Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 08 mei 2018 om 03:36 CEST