‘t Is officieel: Ed Sheeran is papa van een dochtertje

01 september 2020

10u43 12 Celebrities De geruchten over een mogelijke zwangerschap deden al een tijdje de ronde, maar zijn nu ook officieel bevestigd door Ed Sheeran (29) zelf: hij en z'n vrouw Cherry Seaborn (28) zijn de trotse ouders geworden van een eerste dochtertje.

“Hallo! Even een snel berichtje, omdat ik persoonlijk nieuws met jullie wil delen", schrijft Ed Sheeran op z'n sociale media. “Vorige week is Cherry - met de hulp van een geweldig team - bevallen van een prachtige en gezonde dochter." Het meisje kreeg de welluidende naam Lyra Antarctica Seaborn Sheeran mee.

“We zijn compleet verliefd op haar. Zowel moeder als baby doen het geweldig en we zijn in de wolken hier. We hopen dat jullie onze privacy kunnen respecteren. Heel veel liefs, en ik zie jullie wanneer het tijd is om terug te komen.”

Enkele weken geleden schreven Britse media al dat Cherry in verwachting zou zijn van een eerste kindje, maar dat nieuws werd nooit bevestigd. Door de lockdown - als gevolg van de coronacrisis - konden Ed en z’n echtgenote Cherry de zwangerschap lang geheim houden, klonk het. “Ed en Cherry zijn in de wolken”, verklapte een bron. “Ze zijn zo opgewonden, maar blijven wel nuchter. De lockdown was het perfecte excuus om niet te veel buiten te komen, maar nu de geboorte nadert en de spanning stijgt, is de tijd gekomen om vrienden en familie op de hoogte te brengen.” Het koppel, dat in 2018 trouwde, zou de zwangerschap hebben uitgezeten op hun landgoed in het Engelse Suffolk. “Op dit moment zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen thuis”, klonk het. “De baby wordt later deze zomer verwacht. Het is een erg gelukkige tijd. Beide families zijn opgetogen en kunnen niet wachten om het kindje te ontmoeten.”

